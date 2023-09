Kriminaldienstreform mit Schwerpunkt Cybercrime präsentiert

Kritik war im Vorfeld bereits laut geworden, nun ist sie offiziell präsentiert worden: Am Freitag wurde im Innenministerium in Wien die Kriminaldienstreform mit dem Schwerpunkt Cybercrime vorgestellt. Innenminister Gerhard Karner sprach von der "größten Reform seit der Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei". Das Ziel sei, die Exekutive an die neuen Herausforderungen anzupassen und "modern, zeitgemäß und schlagkräftig im Kampf gegen die Kriminalität zu sein".

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART 700 neue Planstellen soll es in den nächsten fünf Jahren geben