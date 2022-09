Krisen und ihre Folgen haben voll durchgeschlagen: Teuerung war zentrales Thema Wahltagsbefragung zeigt, dass Vertrauen in Tiroler Politik stark zurückging

"Man kann sich das Leben in Tirol nicht mehr leisten." Dieser Aussage stimmten am Sonntag 88 Prozent der Befragten in einer Wahltagserhebung unter 1230 Personen durch Sora und ISA zu. 2018 hatten das aber auch schon 73 Prozent so gesehen.



Inflation und steigende Preise waren das dominierende Thema. Neben der Inflation (54%) waren leistbares Wohnen (37%), Sicherung der Energieversorgung (37%), Sicherheit und Krieg (26%) sowie Umwelt- und Klimaschutz (26%) die im Wahlkampf am heißesten diskutierten Themen. "Inflation und ...