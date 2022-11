Krisengipfel zu fehlenden Asylquartieren: "Wir brauchen jedes einzelne Bett"

Zelte? Nein. Feste Unterkünfte? Nein. Die Suche nach Quartieren für die vielen Asylsuchenden stößt an Grenzen. Droht Obdachlosigkeit?

Wer im Hotel de France an der noblen Adresse am Wiener Schottenring ein Zimmer buchen will, scheitert. "Error" steht auf der Buchungsseite. Grund: Das Hotel, das schon als Quarantäne-Unterkunft für coronainfizierte Touristen fungiert hat, wurde soeben zum neuen Flüchtlingsgroßquartier umfunktioniert. Die Stadt Wien stellt damit weitere 350 Plätze bereit, wie am Mittwoch bekannt wurde. Für Kriegsvertriebene aus der Ukraine.

Auch wenn es um Asylsuchende geht, übererfüllt Wien seine Unterbringungsquote - es stellt fast doppelt so viele Plätze zur ...