Krismer als Grünen-Chefin in Niederösterreich bestätigt

Helga Krismer ist als grüne Landessprecherin in Niederösterreich wiedergewählt worden. Am Landeskongress am Sonntag in Ybbs an der Donau erhielt die Badenerin 91,3 Prozent der 182 Delegiertenstimmen.

