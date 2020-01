Kritik an Hofer nach Selfie mit Identitärem

FPÖ-Chef Norbert Hofer ist nach einem Selfie mit einem Mitglied der Identitären am Akademikerball mit Kritik konfrontiert. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch meinte am Samstag via Twitter: "Mit Identitären Selfies machen und zugleich mit ihnen nichts zu tun haben, geht nicht zusammen." "Dies zeigt einmal mehr Nähe und nicht die vielbehauptete Distanz", so Deutsch.

SN/APA (FPÖ)/MIKE RANZ FPÖ-Chef Norbert Hofer als Redner beim Akademikerball