Kritik an ÖVP-Chats im Zentrum der SPÖ-Frühjahrskampagne

Die SPÖ startet mit 1. März eine neue digitale Frühjahrskampagne (Motto: "Politik geht anders"), die die ÖVP-Chats in den Mittelpunkt rückt und die Politik von Türkis-Grün kritisiert. "Diese Regierung ist gekennzeichnet von Chaos, Streit, Skandalen, aber auch Reformstau" sowie "Scheitern am laufenden Band", sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Dienstag. Dies zeige sich vom Corona-Management bis hin zur "Teuerungswelle".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA SPÖ-Geschäftsführer Deutsch: Regierung agiere verantwortungslos