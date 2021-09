Kritik an "Quacksalberei"

Die Patientenanwälte von Niederösterreich und Wien warnen, dass manche Ärzte ihre Patienten in Bezug auf die Impfung massiv verunsichern. Die Ärztekammer habe Handlungsbedarf.

Der niederösterreichische Patientenanwalt Gerald Bachinger ist, wie er sagt, "knapp davor zu explodieren". Der Grund: Immer öfter landeten E-Mails von Patientinnen und Patienten bei ihm, die, gerade was die Coronaimpfung angeht, massiv vom eigenen Arzt verunsichert würden. "Es ist höchst an der Zeit, solche Vorkommnisse als das zu bezeichnen, was sie sind: nämlich evidenzbefreite Quacksalberei", sagt Bachinger. "Schande über solche Ärzte und Schande auch über die Ärztekammer, die es nicht schafft, alle ihre Mitglieder auf ein Niveau eines aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen ...