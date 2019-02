Kritik an Stelzer-Teilnahme an Burschenbundball

Die oberösterreichische SPÖ-Landesgeschäftsführerin Bettina Stadlbauer und der Grüne Landerat Rudi Anschober haben am Freitag Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) scharf für seine Ankündigung kritisiert, am Samstag den Burschenbundball zu besuchen. Stelzer hatte in der "ZiB2" am Donnerstag gesagt, er werde zu dem Ball gehen, "wie auch meine Vorgänger als Landeshauptleute".

SN/APA (Archiv/Expa)/EXPA/JOHANN GR Stelzer will Einladung Folge leisten