Kritik wächst: Notfallplan gegen das Impfchaos

Start der flächendeckenden Impfungen wird vorgezogen.

Nach Kritik an den nur zögerlich anlaufenden Coronaimpfungen reagiert die Regierung nun mit einem Notfallplan. "Wir ziehen die Impfungen vor und warten nicht auf den 12. Jänner", erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch. Tags zuvor hatte die zuständige Beamtin im Gesundheitsministerium das Festhalten am ursprünglich vorgesehenen offiziellen Impfbeginn noch mit der logistischen Herausforderung eines tiefgefrorenen Impfstoffs begründet und gemeint, dass man sich "genau im Plan" befinde.

Kurz sieht das jetzt anders: Es gebe keinen Grund, dass Impfdosen ...