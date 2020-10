Kritiker rufen zu Corona-Demo am Wiener Heldenplatz auf

Nach der heftig umstrittenen Demo am vergangenen Montag in der Wiener Innenstadt haben Kritiker der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu weiteren Kundgebungen aufgerufen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wird die größte Veranstaltung eine Standkundgebung am Heldenplatz sein, die am Samstag für 15.000 Teilnehmer von 12.00 bis 18.30 Uhr angemeldet ist. Die Kundgebung ist auch genehmigt.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH 15.000 Teilnehmer werden erwartet