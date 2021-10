Künftiger Kanzler Schallenberg trifft Kogler und Präsident

Der designierte neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der ÖVP-Chef Sebastian Kurz an der Regierungsspitze ersetzen soll, trifft am heutigen Sonntag zunächst am Vormittag Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zu einem Gespräch. Gegen Mittag hat Schallenberg einen Termin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, erfuhr die APA. Ob Schallenberg Außenminister bleibt oder nicht, war zunächst noch unklar.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Der künftige Kanzler Schallenberg hat heute zwei wichtige Termine