Kürzere, aber mehr Reha-Aufenthalte in Österreich

Die Zahl der Rehabilitationsaufenthalte in Österreichs Krankenanstalten ist in den letzten 30 Jahren stark gestiegen, gleichzeitig verkürzte sich die Aufenthaltsdauer. Von 1989 bis 2018 verdreifachte sich die Zahl (plus 310 Prozent) auf 154.493. Die Durchschnitts-Dauer verkürzte sich von 27,9 auf 23,8 Tage. Die Zahl der stationären Spitalsaufenthalte insgesamt lag 2018 bei 2,7 Millionen.

SN/APA (Archiv)/Gert Eggenberger Immer mehr Menschen in Rehabilitation