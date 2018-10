Kunasek fordert drei Milliarden zusätzlich für Bundesheer

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) fordert zusätzliche finanzielle Mittel für das Bundesheer. Der Sparkurs der vergangenen Jahre habe das Heer "an den Rand der Einsatzfähigkeit gebracht", nun gebe es für die nächsten Jahre einen Investitionsbedarf von rund drei Milliarden Euro, sagte Kunasek am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Mario Kunasek will mehr Geld