Kunasek im Kosovo: Keine Gefahr für Soldaten nach Straches Serbien-Aussage

Der erste Auslandstruppenbesuch führt FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek zu den österreichischen Truppen im Kosovo. Die SN waren dabei.

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) startet heute, Mittwoch, den Besuch der österreichischen Truppen im Ausland. Er beginnt mit einer Visite bei den KFOR-Truppen im Kosovo. Seit 1999 sorgt das Bundesheer mit anderen Streitkräften in dem jungen Balkanstaat für Sicherheit. Immer wieder kommt es im Kosovo zu Spannungen. Zuletzt sorgte ausgerechnet Kunaseks Parteichef Heinz -Christian Strache für Aufregung. Gegenüber einer serbischen Zeitung soll er erklärt haben, dass der Kosovo noch immer ein Teil von Serbien sei. Die Aussage sorgte für internationale Diskussionen. Der österreichische Vizekanzler relativierte schließlich seine Aussagen. Versucht der Verteidigungsminister die Wogen anlässlich der zehnjährigen Unabhängigkeit also zu glätten? "Mit der Debatte hat der Besuch nichts zu tun. Der Besuch war schon lange geplant", erklärt Kunasek vor dem Abflug. "Wir bekennen uns klar zum Kosovo und das wurde auch so klargestellt." Der Besuch habe einen rein militärischen Grund. Kunasek war selbst 1999 für sechs Monate in Bosnien im Auslandseinsatz und besucht nun die österreichischen Kontingente im Ausland.

Balkan-Engagement "traditionell hoch"

Österreichs Engagement am Balkan sei "traditionell hoch und hoch angesehen". Mit rund 440 Soldaten aus allen Bundesländern, darunter sieben Frauen, handle es sich um das größte Auslandskontingent des Bundesheers, begründete Kunasek die Wahl des Reiseziels.

Strache habe bereits dargestellt, dass seine Aussagen "missverständlich aufgegriffen" worden seien, meinte Kunasek. "Wir bekennen uns ganz klar dazu, hier die EU-Haltung und die österreichische Position zu vertreten." Bei seiner Reise handle es sich auch weniger um einen politischen Besuch, als vielmehr um ein "militärisches Kennenlernen des Einsatzes", findet der Verteidigungsminister. Dass mit Straches Aussage die Sicherheit der Soldaten vor Ort gefährdet worden sein könnte, glaubt Kunasek nicht. Auch die regelmäßigen Lageinformationen hätten nichts dergleichen angegeben.

Die rund 4.000 Soldaten der Kosovo Force (KFOR) der NATO, die von insgesamt 27 Ländern gestellt werden, sind seit 1999 zuständig für die Friedenssicherung im Land. Sie sollen bei der Wiederansiedlung von Flüchtlingen und Vertriebenen helfen, und unterstützen außerdem unter anderem beim Minderheitenschutz, dem Wiederaufbau, der Entminung und der Zerstörung von Waffen.