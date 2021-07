Kurz begann einwöchige USA-Reise

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntag seine erste außereuropäische Reise nach der Pandemie begonnen. Er flog am Vormittag nach New York, wo er ab Montag mehrere Termine bei den Vereinten Nationen absolvieren will. In der zweiten Wochenhälfte will er sich im US-Staat Montana aufhalten, um dort auf Einladung von Ex-Google-Chef Eric Schmid an einer informellen Konferenz mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Medien und Politik aus aller Welt teilzunehmen.

SN/APA/Stefan Vospernik Bundeskanzler Kurz am Flughafen Wien für Selfies