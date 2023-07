Kurz bei Kaderschmiede-Veranstaltung in Ungarn

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Freitag als prominenter Gast bei einer Veranstaltung der regierungsnahen ungarischen Kaderschmiede Mathias Corvinus Collegium (MCC) in Esztergom aufgetreten. Kurz betonte in seiner Rede, er denke immer "positiv" an die gemeinsame Arbeit mit den Ungarn zurück, zitierte das Onlineportal "Mandiner.hu". Der Ex-Kanzler sprach über seine politische Laufbahn und seine Ansichten über den Wandel der Weltordnung.

