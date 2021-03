Kurz beklagt "Dirty Campaigning" von Pilz-Medium "Zack Zack"

Nach Korruptionsvorwürfen und Schlagzeilen rund um die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel geht Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nun in die Offensive und prangert "Dirty Campaigning" durch das Online-Medium "Zack Zack" von Ex-Politiker Peter Pilz an. Es geht um den Vorwurf der verbotenen Geschenkannahme, weil Kurz angeblich gratis im Haus einer Unternehmerin Urlaub gemacht habe - was er bestreitet. Der Akt dazu fuße auf Behauptungen des "Zack Zack"-Chefredakteurs.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kanzler Kurz wehrt sich gegen Vorwürfe