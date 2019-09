Kurz bleibt bei Ruf nach "ordentlicher Mitte-Rechts-Politik"

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Donnerstag seine Aussage vom Vortag in den ORF-"Duellen", wonach er sich eine "ordentliche Mitte-Rechts-Politik in Österreich" wünschen würde, beim "Kuriertag" in Wien bekräftigt. Eine Festlegung auf eine neuerliche Türkis-Blau-Koalition will er daraus aber nicht abgeleitet haben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kurz fühlte sich falsch interpretiert