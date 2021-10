Kurz-Chats widersprechen laut ÖVP-Ethikrat Verhaltenskodex

Der Ethikrat der ÖVP kritisiert die in den Chats bekannt gewordenen Aussagen von Parteiobmann und Alt-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das Gremium unter der Leitung der früheren steirischen Landeshauptfrau Waltraut Klasnic "stellt fest, dass die Wortwahl und der mangelnde Respekt in einigen der an die Öffentlichkeit gelangten Chats völlig unangemessen und abzulehnen ist und dem Verhaltenskodex widerspricht, auch wenn es sich nicht um öffentlich getätigte Äußerungen handelt".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA ÖVP-Ethikrat unter der Leitung von Waltraut Klasnic kritisiert Kurz