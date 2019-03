Kurz: Drängende Fragen zur Pflege bis Jahresende lösen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die drängenden Pflegefragen bis Jahresende gelöst haben. Das bekräftigte er am Montag bei einem Besuch in einem Pflegeheim in Bregenz. Wie die Pflege künftig finanziert werden soll, ist offen. "Wir schauen uns Modelle in aller Welt an und wollen ein System finden, das bestmöglich zu Österreich passt und eine nachhaltige Finanzierung sicherstellt", so Kurz.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Laut Kurz werden Pflege-Modelle weltweit begutachtet