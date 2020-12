Kurz fühlt sich wegen Lockdown von Wissenschaftern bestätigt

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fühlt sich bezüglich des harten Lockdowns in Österreich von der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina bestätigt. Diese hatte jüngst in einer Stellungnahme einen harten Lockdown in Deutschland einschließlich Schulschließungen gefordert. "Uns bestätigt dieses Papier", sagte Kurz am Mittwoch vor dem Hauptausschuss des Nationalrates. Kurz bezeichnete das Papier der deutschen Experten zudem als "für Österreich hilfreich".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Bundeskanzler Kurz verlässt sich auf deutsche Wissenschafter