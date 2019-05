Kurz geht von rotem und blauem Misstrauen aus

Die EU-Wahl am Sonntag steht in Österreich ganz im Zeichen des Ibiza-Skandals. Bundeskanzler Sebastian Kurz glaubt, dass er am Montag per Misstrauensvotum aus dem Amt gedrängt wird.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geht davon aus, dass "Rot und Blau dem Misstrauensantrag am Montag im Nationalrat zustimmen werden". Dies sagte Kurz am Sonntag vor Journalisten nach seiner Stimmabgabe für die EU-Wahl in Wien-Meidling. Als Ziel für die EU-Wahl nannte er das Verteidigen des ersten Platzes für die ÖVP. "Ich hoffe auf eine Stärkung der politischen Mitte", so Kurz.

Der Bundeskanzler war in Begleitung seiner Lebensgefährtin Susanne Thier und unter großem Medieninteresse zur Wahlurne geschritten. Auch Kamerateams aus dem Ausland, wie etwa aus Deutschland und Frankreich, waren zugegen. Nach seiner Stimmabgabe beeinträchtigte langes Glockengeläute die Stellungnahme des Bundeskanzlers vor den Medienvertretern. Kurz wartete auf Bitten der Journalisten auf das Ende des Geläutes und gab dann seine Wortspende ab.

Van der Bellen: "Von einer Staatskrise kann keine Rede sein"





Bundespräsident Alexander Van der Bellen kam mit Ehefrau Doris Schmidauer und Hund Juli ins Wahllokal in einer Volksschule in Wien-Landstraße und zeigte sich in aufgeräumter Stimmung. "Von einer Staatskrise kann keine Rede sein", sagte er auf Fragen der wartenden Journalisten über die drohenden Misstrauensvoten im Nationalrat. Eine Prognose zu den Abstimmungen wollte er nicht abgeben, "das ist Angelegenheit der Abgeordneten". Danach "bin ich dran oder auch nicht". Eine Staatskrise würde ein erfolgreiches Misstrauensvotum jedenfalls nicht mit sich bringen: "Nein, nein!" In anderen Ländern seien solche Voten viel üblicher als in Österreich.