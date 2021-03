Kurz geht wegen Mallorca-Urlaub in Offensive

Der Kanzler machte selbst Vorwürfe gegen ihn publik und spricht von "Dirty Campaigning".

Die nächsten Tage im Ibiza-U-Ausschuss werden von allen Parteien mit Spannung erwartet. Von SPÖ, den Grünen und Neos, weil der SMS-Verkehr zwischen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geliefert wird. Von der FPÖ, weil die kommenden zwei Tage ganz im Zeichen einiger engen Kurz-Vertrauten stehen. Und von den Türkisen, weil ein Urlaub des Kanzlers auf Mallorca Thema sein wird.

Der Hintergrund: Am Donnerstag ist die PR-Unternehmerin Gabriela Spiegelfeld im Ausschuss geladen. Die bestens vernetzte Unternehmerin hat für Kurz Spenden gesammelt und Veranstaltungen mit Unterstützern organisiert. Auch mit Novomatic-Vertretern, in der Sache ermittelt bekanntlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Doch ein anderer Vorwurf veranlasste das Bundeskanzleramt am Dienstag, also am Tag vor der nächsten U-Ausschuss-Runde, überraschend zu einem kurzfristig angesetzten Journalistengespräch zu laden. Es ging um den Vorwurf der verbotenen Geschenk-Annahme, weil Kurz angeblich gratis im Haus der Unternehmerin auf Mallorca Urlaub gemacht habe. Was Kurz bestreitet.

Bei dem Mediengespräch machte Kurz selbst die Vorwürfe gegen sich publik und ging gleichzeitig in die Offensive. Denn für die türkise Parteispitze sind die Vorwürfe ein Paradebeispiel von Dirty Campaigning. Kurz nimmt dabei die Onlineplattform "Zackzack" von Ex-Politiker Peter Pilz ins Visier. Laut Kurz habe ein Pilz-Mitarbeiter bei der WKStA den Hinweis zu Mallorca gemeldet und eine Zeugenaussage gemacht. Diese finde sich nun in dem Akt und Kurz sei bereits von Medien mit dem Vorwurf konfrontiert worden. Die Unternehmerin Spiegelfeld soll wiederum kostenlos ein Büro in der ÖVP-Zentrale bekommen haben, was ein nicht versteuertes Gegengeschäft darstellen würde. Kurz dementiert auch das. Er könne auch "ausschließen", auf Mallorca bei Spiegelfeld zu Gast gewesen zu sein, nicht einmal zum Kaffee habe er das Haus je betreten. Er sei zwar im Jahr 2018 auf der Insel gewesen, aber auf eigene Kosten in einem Hotel.

Die WKStA hat laut ÖVP einen Akt zu den Vorwürfen angelegt und prüft einen Anfangsverdacht. Kurz sagte, er sei noch nicht von der Staatsanwaltschaft kontaktiert worden und kritisierte einmal mehr die Korruptionsjäger. Es habe System, etwas zu Fakten dazuzuerfinden, eine Anzeige zu machen und den Akt dann an die Medien zu spielen. Diese Kritik passt zur Forderung der ÖVP, wonach Medien künftig nicht mehr aus Ermittlungsakten zitieren sollen dürfen.

Ex-Politiker Pilz nannte des Kanzlers Offensive eine "Flucht nach vorne". Denn "Zackzack" habe noch gar keinen Beitrag zu den Vorwürfen veröffentlicht. Sein Mitarbeiter habe das Thema Mallorca bei einer Zeugeneinvernahme durch die WKStA angesprochen.

Angesichts der Ermittlungen gegen ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel und Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter sowie der Kritik der ÖVP an der Justiz hat auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen Stellung genommen: "Die Justiz soll in Ruhe arbeiten können, das betrifft auch die Staatsanwaltschaften".

Der SMS-Verkehr zwischen Kurz und Strache, der bald an den Ibiza-U-Ausschuss gehen soll, hat schon im Vorfeld eine Debatte ausgelöst. Denn die liefernde Stelle, die Oberstaatsanwaltschaft, hat die SMS als "geheim" eingestuft. Deshalb ist eine Übermittlung auf elektronischem Wege nicht möglich, sondern nur in Papierform. SPÖ-Mandatar Jan Krainer kritisiert, dass Abgeordnete sich über die SMS durch diese Klassifizierung nur in einem abhörsicheren Raum unterhalten und Fragen dazu nur in geheimer Sitzung stellen dürften.