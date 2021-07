Kurz hat für Opposition Parlament in U-Ausschuss verhöhnt

Die Opposition ist wütend über den Verlauf der Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Für die NEOS und die Freiheitlichen war der Auftritt des ÖVP-Chefs eine Verhöhnung des Parlaments, wie die Fraktionen am Freitag in einer resümierten. Kritik kam auch von der SPÖ und selbst dem Regierungspartner der ÖVP, den Grünen. Kurz hatte so lange auf die Fragen seiner eigenen Fraktion geantwortet, dass zwei Parteien gar nicht zu Wort kamen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Lange Antworten von Kanzler im U-Ausschuss ärgern die NEOS.