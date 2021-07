Kurz in New York angekommen - Besuch bei UNO

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntag seine erste außereuropäische Reise in Zeiten der vielerorts - so auch in Österreich und den USA - abgeflauten Corona-Pandemie begonnen. Er landete am frühen Nachmittag (Ortszeit) am Flughafen Newark in New Jersey, von wo er sich nach New York begab. Dort wollte er ab Montag mehrere Termine bei den Vereinten Nationen absolvieren. Zum Auftakt war Montagvormittag ein Treffen mit UNO-Generalsekretär António Guterres geplant.

SN/APA/Stefan Vospernik Kurz nahm sich am Flughafen Wien Zeit für Selfies