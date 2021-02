"Kurz" ist nicht gleich Kurz

Die nächste eidesstattliche Erklärung: Johann Grafs Schwiegertochter Martina Kurz bestätigt, den "Kurz"-Termin mit dem Novomatic-Eigentümer wahrgenommen zu haben.

Nach der eidesstattlichen Erklärung Gernot Blümels vom Freitag, wonach es von der Novomatic weder Spenden an die Wiener ÖVP noch an vier mit ihm in Verbindung gebrachte Vereine gegeben habe, legte am Donnerstag Kurz eine eidesstattliche Erklärung nach: Und zwar Martina Kurz, Schwiegertochter des Novomatic-Eigners Johann Graf. Sie erklärte, um die "öffentlich kommunizierte Verwechslung aufzuklären": "Ich war im Juli 2017 Mitglied des Aufsichtsrates der Novomatic AG und hatte am 25. 07. 2017 um 13.00 Uhr einen persönlichen Termin mit Prof. ...