Kurz kommt zum BVT-Ausschuss, aber etwas später

Die am Mittwoch zumindest von den Namen her hochrangige Sitzung des BVT-Untersuchungsausschusses bekommt eine kleine Programmänderung. Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird den Abgeordneten erst verspätet zur Verfügung stehen, da er an der Trauerfeierlichkeit für Formel 1-Legende Niki Lauda teilnehmen will.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Ex-Bundeskanzler soll zum BVT-Ausschuss kommen