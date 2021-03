Kurz kritisiert ungleiche Impf-Verteilung in der EU

Die Impfdosen in der EU werden unterschiedlich verteilt. Diese These stellte am Freitag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz auf. Er vermutet Nebenabsprachen zwischen Pharma-Firmen und einzelnen Mitgliedsstaaten. Während Österreich bei der Verteilung der Dosen im Mittelfeld liege und bisher keinen Schaden zu beklagen habe, würden Staaten wie Bulgarien oder Lettland stark benachteiligt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Bundeskanzler Sebastian Kurz im Rahmen einer PK mit dem Titel "Impfstofflieferungen der EU" am Freitag, 12. März 2021, in Wien.