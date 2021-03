Kurz-Ladung in Kleinen U-Ausschuss abgelehnt

Das Ansinnen der drei Oppositionsparteien, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in den "Kleinen U-Ausschuss" zu den Corona-Beschaffungen zu laden, ist in der heutigen Sitzung von den Regierungsfraktionen abgelehnt worden. SPÖ, FPÖ und NEOS wollten Kurz als Hauptverantwortlichen für das Pandemie-Krisenmanagement zu den Impfstoffbestellungen und auch zum Skandal rund um den Maskenproduzenten Hygiene Austria, befragen. Die ÖVP versicherte, dass Kurz in den Ausschuss kommen werde.

SN/dpa/Nicolas Armer Opposition hat viele Fragen zur Impfstoffbeschaffung