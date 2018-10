Kurz nennt Seenotretter in einem Atemzug mit Schleppern

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in einem Zeitungsinterview privaten Seenotrettern im Mittelmeer vorgeworfen, Migranten gemeinsam mit den Schleppern in die Mitte Europas bringen zu wollen. Als Beispiele nannte er in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" auch das von Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff "Aquarius 2".

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Sebastian Kurz greift Seenotretter an