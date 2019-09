Kurz ortet "falsches Signal" in der EU-Migrationspolitik

Bootsflüchtlinge: Die Entwicklung der EU drohe derzeit in die falsche Richtung zu laufen. Die Debatte über eine EU-weite Verteilung signalisiere Schleppern wie Menschen, dass es einen Sinn habe, sich auch den Weg zu machen, sagt Kurz. Das sei der falsche Weg.

Sebastian Kurz greift in der letzten Phase des laufenden Nationalratswahlkampf sein altes Thema auf: Der Kampf gegen die illegale Migration samt funktionierendem EU-Außengrenzschutz. Entgegen kommt ihm da ein EU-Treffen zur Seenotrettung auf Malta, wo mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, ein Paket zur Verteilung von Bootsflüchtlingen aus dem Mittelmeer schnüren wollen. Das sei ein "falsches Signal", sagte er am Montag. Denn das bewirke nur, dass sich Schlepper und Migranten ermutigt fühlten, sich wieder auf den Weg nach Europa zu machen.

"Ich habe große Sorge, dass die Entwicklung der EU in eine falsche Richtung läuft", sagte der ÖVP-Chef anlässlich eines Hintergrundgesprächs, bei dem er das Wahlprogramm zu den Themen Sicherheit und Migration vorstellte. "Mit der Debatte über die Verteilung geht man zurück zu dem, was 2015 stattgefunden hat", kritisierte er. Denn der größte Verstärker für die illegale Migration sei damals die Sicherheit gewesen, dass man es mit einer Ankunft in Italien oder Griechenland bis nach Mittel- und Nordeuropa schafft. Angesichts eines türkischen Präsidenten Erdogan, der gerade drohe, Migranten wieder übers Mittelmeer nach zu schicken, angesichts Tausender Migranten, die wieder auf der Westbalkanroute unterwegs seien und angesichts eine gelockerten Flüchtlingspolitik in Italien und in Spanien müsse man aber vielmehr den Kampf gegen illegale Migration verstärken. Sein Anliegen sei nicht die Verteilung, sondern der Außengrenzschutz, betonte Kurz. "Wenn ich wieder Bundeskanzler werde, werde ich mich wieder auf EU-Ebene aktiv einbringen", betonte er. Und zwar vor allem mit dem Ziel einer "Null-Migration" von illegal Einreisenden nach Europa.

Bei der inneren Sicherheit versprach Kurz ebenfalls bereits Bekanntes: Es solle mehr Polizistinnen und Polizisten vor allem auf dem Land geben. Die Nachrichtendienste sollten reformiert und ein Rechtsschutzbeauftragter nach internationalem Vorbild eingerichtet werde. Das heißt, der Rechtsschutz soll an einer Stelle zusammengefasst werden - etwa im Justizressort oder im Parlament. Derzeit sitzt der Rechtsschutzbeauftragte im Innenministerium.

Weiters solle das Heer zukunftsfit gemacht werden, sagte Kurz einmal mehr. Dafür solle es mehr Mittel und eine Stärkung der Miliz geben. Über die Höhe der Budgetaufstockung wollte er sich nicht äußern. Das sei Verhandlungssache in einer künftigen Regierung. Mehr Personal müsse es zudem für die Justiz, allen voran für die Justizwache, geben.

Als Herausforderung nannte er den Ausbau der Cyber Defense, die immer wichtiger werde. Auch da soll es, geht es nach Kurz, mehr Mittel für zusätzliches Know-How beim Bundesheer geben. Beim Thema Justiz werde sich die ÖVP künftig auch dafür einsetzen, dass mehr ausländische Straftäter ihre Haft in ihrem Heimatland absitzen.

Quelle: SN