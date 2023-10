Die ÖVP kann sich's aussuchen, ob ihr ein Kurz-Freispruch mehr schadet als eine Kurz-Verurteilung.

Vor Gericht und auf hoher See ist man bekanntlich in Gottes Hand. Infolgedessen ist auch nicht absehbar, wie der am Mittwoch startende Prozess wegen mutmaßlicher falscher Beweisaussage gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Freunde ausgehen wird. Angesichts der bei glamourösen Fallen ...