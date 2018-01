Kurz sieht Asyl-Aussage von Kickl "klargestellt"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die "Klarstellung" von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der Frage der "konzentrierten" Unterbringung in Asyl-Großquartieren als "wichtig" bezeichnet. Kurz sagte am Freitag am Rande seines Frankreich-Besuchs gegenüber österreichischen Journalisten, dass er noch nicht auf die umstrittene Aussage angesprochen worden sei.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kurz in Paris zu Gast