Kurz warnt vor Vergemeinschaftung der Schulden in der EU

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat vor einer dauerhaften Vergemeinschaftung der Schulden in der Europäischen Union gewarnt. Sollte Deutschland in Zukunft dafür eintreten, "wer zahlt dann für die Schulden in Griechenland, in Italien und anderen Teilen der Europäischen Union? Das sind dann die west- und die mitteleuropäischen Steuerzahler. Dagegen werde ich ankämpfen", sagte Kurz im Interview mit dem "Kurier" (Samstagsausgabe).

Kurz fürchtet um das Geld der österreichischen Steuerzahler