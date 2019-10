Kurz will noch einige Wochen sondieren, NEOS nicht

Die Sondierungen zur Regierungsbildung werden am Donnerstag von ÖVP und NEOS bestritten. Wie oft man in dieser arithmetisch nicht mehrheitsfähigen Konstellation noch zusammenkommt, ist offen. Während ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor der Unterredung der Teams noch von einigen Wochen an Sondierungen ausging, hält das NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger für nicht nötig.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kurz und sein Team vor den Gesprächen mit den NEOS