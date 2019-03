Lackner berichtet nach Abschluss der Visitation in Kärnten

Salzburgs Erzbischof Franz Lackner hat die apostolische Visitation der Diözese Gurk-Klagenfurt abgeschlossen und wird seinen Bericht an den Vatikan abschicken. Am Freitag will er gemeinsam mit seinem Team, darunter der Vorarlberger Bischof Benno Elbs, die Öffentlichkeit über die Arbeit in Kärnten informieren. Konkrete inhaltliche Visitationsergebnisse wurden aber nicht in Aussicht gestellt.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Lackner wird seinen Bericht an den Vatikan schicken