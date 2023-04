Länder und Gemeinden könnten beim Klimaschutz viel mehr tun

Mit "progressiver Klimapolitik" will Kärnten bis 2040 klimaneutral werden. Aber wie viel Spielraum hat ein einzelnes Bundesland? Ein Faktencheck.

Kärnten will "entschlossen und aktiv" Maßnahmen setzen, um Treibhausgase zu reduzieren: So steht es im Regierungsabkommen, das die rot-schwarze Koalition am Mittwoch präsentiert hat. Doch inwieweit hat das südliche Bundesland tatsächlich Spielraum, um hier Maßnahmen zu setzen?

"Im Bereich des Klimaschutzes entfällt die überwiegende Zahl der Kompetenzen auf den Bund", sagt Verfassungsjurist Peter Bußjäger auf SN-Anfrage, aber: "Auf Landesebene gibt es durchaus auch Kompetenzen, vor allem im Bereich der Bau- und Raumordnung." Etwa sollten die Länder im Bereich ...