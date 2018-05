Länder wollen vom Bund rund 466 Mio. für Pflegeregress

Die Bundesländer fordern vom Bund als Kostenersatz für die Abschaffung des Pflegeregresses mehr als 466 Millionen Euro. Die Länder sollten dem Finanzministerium bis heute, Montag, melden, was sie der Entfall des Pflegeregresses akut kostet. Die neun Bundesländer meldeten zusammen beim Finanzministerium Forderungen in Höhe von 465,9 Mio. Euro an.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul Die Kostenersatzforderungen der Länder für Pflegeregress sind hoch