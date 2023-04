Lagerbildung in der SPÖ: Wer wen an der Spitze will

Rendi-Wagner, Doskozil oder Babler? Die ersten Unterstützer für die drei aussichtsreichsten Kandidaten trauen sich aus der Deckung. Auch ein vierter Name hält sich hartnäckig.

Christian Kern, letzter von der SPÖ gestellter Bundeskanzler und bis zur Amtsübernahme durch Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Vorsitzender, hält den Ball flach: "Ich kandidiere nicht für den Parteivorsitz. Ich strebe auch kein öffentliches Amt an", betont er auf Anfrage der SN am Montag. An ebendiesem Tag hatte der Wiener Zeitungsboulevard berichtet, dass Kern eventuell gemeinsam mit Hans Peter Doskozil eine "Doppelspitze" für die SPÖ bilden könnte - Kanzlerkandidat der eine (nämlich Kern), Parteichef der andere. Kern dementiert: "Ich bin der CEO eines ...