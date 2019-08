Land Burgenland führt Gratiskindergarten ein

Ab 1. November werden im Burgenland alle Kindergärten und Krippen gratis sein. Die Elternbeiträge, die bisher in allen Gemeinden unterschiedlich gehandhabt wurden, fallen dann gänzlich weg. Auch die Betreuung in den Ferien wird ausgeweitet, verkündete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei einer Pressekonferenz im Kindergarten in Mattersburg am Montag.

SN/APA/Archiv/ROBERT JAEGER LH Doskozil präsentierte die Maßnahmen am Montag