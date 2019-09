Land Niederösterreich erhält die "Mauer des Schweigens 2019"

Die "Mauer des Schweigens" ging dieses Jahr an das Land Niederösterreich aufgrund eines geheimen Vertrags beim Jugend-Asylheim Drasenhofen. Der Negativ-Preis wurde Donnerstagabend anlässlich des internationalen "Tag der Informationsfreiheit" am Samstag vom Forum Informationsfreiheit (FOI) vergeben. Platz zwei ging an das Innenministerium, Platz drei an mehrere Ministerien.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Negativpreis wegen Geheimvertrag zum Asyl-Quartier Drasenhofen