Landbauer-Entscheidung in dieser Woche zu erwarten

Die Entscheidung, ob Udo Landbauer (FPÖ) in die Politik zurückkehrt, soll noch in dieser Woche fallen. Es werde diesbezüglich ein Gespräch mit dem Spitzenkandidaten bei der niederösterreichischen Landtagswahl vom 28. Jänner geben, kündigte Christian Hafenecker, Generalsekretär der Freiheitlichen, am Montag auf APA-Anfrage an.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO Der niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer und Parteichef Heinz-Christian Strache (l.) am Sonntag, 28. Jänner 2018, anlässlich der niederösterreichischen Landtagswahl in St. Pölten.