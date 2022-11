Landbauer wieder FPÖ-Spitzenkandidat bei NÖ-Wahl

Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer geht als Spitzenkandidat der FPÖ in die niederösterreichische Landtagswahl am 29. Jänner 2023. Der 36-Jährige verwies in einer Pressekonferenz in St. Pölten am Dienstag auf einen einstimmigen Beschluss der Gremien. Er habe "mit Entschlossenheit und Demut" angenommen und zeigte sich angriffslustig.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Landbauer verwies auf einstimmigen Beschluss