Landbauer wurde von Staatsanwaltschaft einvernommen

In der Causa NS-Liederbuch bei der Burschenschaft Germania sind bereits zahlreiche Zeugen einvernommen worden, unter ihnen auch der FPÖ-Spitzenkandidat für die niederösterreichische Landtagswahl Udo Landbauer. Das sagte die Staatsanwaltschaft auf APA-Anfrage am Montag. Das Vereinsauflösungsverfahren, das das Innenministerium angekündigt hatte, schlug bei der Burschenschaft noch nicht an.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Einvernahmen der vier Verdächtigen sind weitgehend abgeschlossen