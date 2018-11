Landesdienst für gemeinnützig tätige Asylwerber in OÖ

Oberösterreich öffnet den Landesdienst für gemeinnützige Tätigkeiten von Asylwerbern per 1. Dezember. Das gab Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Presseaussendung am Freitag bekannt. "Gemeinnützige Jobs geben Asylwerbern die Möglichkeit, der Gemeinschaft mit sinnvollen Tätigkeiten etwas zurückzugeben", argumentierte er.

SN/APA (Archiv)/FOTOKERSCHI.AT/WERN Stelzer öffnet den Landesdienst für Asylwerber