Landeshauptmann Doskozil nach OP am Weg der Besserung

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) befindet sich nach seiner sechsten Operation am Kehlkopf auf dem Weg der Genesung. In einem Facebook-Posting am Dienstag hieß es, der neuerliche Eingriff sei "ohne Komplikationen und plangemäß verlaufen": "Es geht mir den Umständen entsprechend gut."

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Doskozils mittlerweile sechster Eingriff ist plangemäß verlaufen