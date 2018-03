Landeshauptmann Peter Kaiser ging auf die Uni

An der Klagenfurter Alpen-Adria-Universität befand sich das Wahllokal des SPÖ-Spitzenkandidaten, der mit seiner Frau zur Stimmabgabe kam.

Kaiser bedankte sich zuvor bei allen Mitbewerbern für den Wahlkampf. Auch Kaiser gab sich "sehr positiv gestimmt" und bedankte sich bei den Mitbewerbern.

Vor der Stimmabgabe hatte Kaiser die Laufschuhe angezogen und war mit Freunden acht Kilometer gelaufen. Danach ging es zum Friseur. Der frisch gescheitelte Landeshauptmann erhofft sich laut eigener Aussage 39,9 Prozent für die Landtagswahl - "damit ich noch Luft nach oben habe". Zu einer möglichen "Absoluten" an Mandaten gab sich Kaiser distanziert. Dies sei ein "Unwort".

"Es war fair, es war sachlich, es gab keine Untergriffe", resümierte der Landeshauptmann den Wahlkampf in Kärnten. Zu einem von der FPÖ verbreiteten Gerücht, nämlich dass er bald die Bundes-SPÖ übernehmen solle, nahm er dennoch Stellung: "Ich bin in Kärnten und bleibe in Kärnten."

