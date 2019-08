Landesrat Anschober fordert Korrektur der oö. Wohnbeihilfe

Nachdem die Volksanwaltschaft in ihrem jüngsten Bericht die Novelle der oö. Wohnbeihilfe als menschenrechtwidrig einstuft, hat Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) einmal mehr eine "Korrektur" gefordert. So wird er in der Regierungssitzung am Montag einen Antrag zur Reform einbringen, kündigte er am Freitag in einer Pressekonferenz an.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Anschober wird einen Antrag zur Reform einbringen