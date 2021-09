Landtags- und Kommunalwahlen in Oberösterreich

Oberösterreich wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Insgesamt treten elf Listen an. Zusätzlich finden auch in allen 438 Kommunen Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahlen statt. Ein Ergebnis des Super-Wahltags dürfte am späten Abend vorliegen. In dem Bundesland steht die letzte schwarz-blaue Regierungszusammenarbeit in Österreich am Prüfstand. Zentrale Frage ist, ob die ÖVP die Zusammenarbeit mit der FPÖ fortsetzt oder den Regierungspartner wechselt.

SN/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT / Superwahltag in Oberösterreich