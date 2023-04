Landtagswahl in Salzburg - Haslauer: Was kommt, das nehm ich

Im Lauf des Vormittags gaben nach und nach die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Salzburger Landtagswahl ihre Stimmen ab. Dabei gaben sie sich durchaus zuversichtlich. Landeshauptmann Wilfried Haslauer von der ÖVP meinte scherzhaft: "Ich schätze, dass wir unter 100 Prozent kommen werden."

Haslauer spazierte mit seiner Frau zu Fuß zu seinem Wahllokal. Er sei gar nicht nervös, "wie's kommt, so kommt's. Wir haben alles getan, haben uns wirklich bemüht, auch in den vergangenen Jahren, und jetzt entscheiden die Salzburgerinnen und Salzburger. Und was kommt, das nehm' ich", meinte er. Dass das Wahlergebnis von 2018 für die ÖVP nicht mehr erreicht wird, sei wahrscheinlich, weil es immer auch große Stimmungslagen gebe, gegen die man schwer ankämpfen könne. Nach der Stimmabgabe wollte Haslauer noch in die Sonntagsmesse gehen und danach mit der Familie gemeinsam mittagessen. Danach werde er in den Chiemseehof fahren "und den weiteren Verlauf des Tages genießen".

Als erster gab heute der Spitzenkandidat der KPÖ Plus, Kay-Michael Dankl, seine Stimme ab, nämlich schon um 7.45 Uhr im Salzburger Stadtteil Lehen. Die Umfragen halten es für realistisch, dass er und seine Partei die Fünf-Prozent-Hürde überspringen werden. "Ich bin hoffnungsfroh, dass der Einzug gelingt. Aber es wird auf jeden Fall knapp", sagte Dankl vor der Stimmabgabe. Man habe nicht die Mittel und Steuermillionen der großen Parteien, "insofern wäre es eine kleine Sensation, wenn die KPÖ Plus heute tatsächlich den Sprung in den Landtag schafft."